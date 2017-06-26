В Якутске улицу Чернышевского открыли после ремонта

С 26 июня полностью открыто движение на четырехполосной улице Чернышевского. Дорожники завершают разметку, также остались работы по асфальтированию примыкания, сообщает пресс-служба окружной администрации Якутска.

Капитальный ремонт был начат 28 мая. Общая протяженность замены полотна составила 1950 м.

Ремонт улично-дорожной сети продолжается на других столичных улицах. С 27 июня по 15 июля будет полностью закрыта улица Кулаковского от улицы Чиряева до проспекта Ленина. На улице Кулаковского будет произведена замена дорожного покрытия, отремонтирован бордюрный камень, обустроены тротуары, общая протяженность ремонтных работ составит порядка 600 м.

На сегодняшний день ремонт также ведется на участках улиц Кальвица, Петра Алексеева, Жорницкого, Ломоносова, Чиряева, Пирогова. Основным подрядчиком выступает компания «ДОРИСС», которая работает в Якутске с 2011 года.