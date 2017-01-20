В Якутске отремонтируют 7 километров дорог

В этом году на капитальный ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети города Якутска из местного бюджета будет выделено 632 млн. рублей. Об этом сообщил заместитель директора по строительству МКУ «Главстрой» Александр Егоров.

В 2017 году начнется первая очередь реконструкции Окружного шоссе на участке от Автострады 50 лет Октября до Вилюйского тракта, капитальный ремонт ул. Кальвица на участке от ул. Дзержинского до ул. Жорницкого, ул. Чернышевского и ул. Хабарова на участке от Кулаковского до Чиряева, ул. Ломоносова на участке от ул. Петровского до ул. Октябрьской, ул. Жорницкого на участке от ул. Семена Данилова до Окружного шоссе. Начнется реконструкция перекрестка на пересечении улиц Кальвица — Жорницкого — Пирогова, капитальный ремонт ул. Чиряева на участке от ул. Дзержинского до ул. Хабарова, капитальный ремонт подъездной дороги к Национальному центру медицины. Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 7,2 километра.

Продолжится реконструкция улиц Автодорожная, Халтурина, Билибина, Дежнева, Каландаришвили, Кузьмина, Стадухина. С началом весенне-летнего сезона завершатся работы по благоустройству и освещению улиц, отремонтированных в прошлом году.