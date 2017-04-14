В Якутии закрыта еще одна ледовая переправа – через реку Алдан

На основании актов комиссии обследования технического состояния ледовой переправы и освидетельствования переправы на льду с 13 апреля запрещена эксплуатация ледовой переправы муниципального значения в Алданском районе «п. Хатыстыр – Деляна» через реку Алдан.

Кроме закрытия ледовой переправы «п. Хатыстыр – Деляна» также допущено понижение грузоподъемности на ледовых переправах муниципального значения:

– в Олекминском районе – ледовая переправа«г. Олекминск – п. Заречный», р. Лена – до 5 тонн;

– в Олекминском районе – ледовая переправа «с. Кыллах – с. Даппарай», р. Лена – до 5 тонн;

– в Момском районе – ледовая переправа «п. Хонуу – с. Буор-Сысы», р. Индигирка – до 20 тонн;

– в Момском районе – ледовая переправа «п. Хонуу – с. Кулун-Елбут», р. Индигирка – до 20 тонн.

Всего в республике в настоящее время эксплуатируются 46 ледовых переправ, сообщает государственная инспекция по маломерным судам.

Дальнейшее понижение грузоподъемности и закрытие ледовых переправах республики будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий.