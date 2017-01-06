В Якутии в 2016 году выросли объемы перевозки пассажиров и грузов

По итогам деятельности предприятий транспорта республики за 2016 год выросли объемы грузоперевозок и пассажироперевозок.

Всеми видами транспорта за 2016 год перевезено 24,8 млн тонн груза или 101,8% к уровню 2015 года.

Перевезено 96,6 млн человек или 102,7% к уровню 2015 года. Пассажирооборот транспорта составил 3382,7 млн пассажиро-км. или 109,2% по сравнению с 2015 годом. Рост показателей наблюдается на всех видах транспорта.

Основную долю в общем объеме грузооборота транспорта занимают водный транспорт – 50,1% и автомобильный транспорт – 38,2%.

Показатель грузоперевозок водным транспортом ожидается на уровне 2015 года с небольшим ростом (2750,0 тыс. тонн — 101,5%).

В связи со снижением уровней воды на верховьях реки Лены, основными грузоотправителями проведена работа по изменению логистики перевозок с привлечением других видов транспорта. В том числе увеличены объемы перевозок нефтепродуктов с привлечением морских судов для арктических районов. Также железнодорожным транспортом до поселка Нижний Бестях доставлены 78,8 тыс. тонн нефтепродуктов для нужд жизнеобеспечения.