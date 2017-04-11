В Якутии на четырех ледовых переправах понижена грузоподъемность

С 11 апреля на основании актов комиссии обследования технического состояния ледовой переправы и освидетельствования переправы на льду понижена грузоподъемность на четырех на ледовых переправах муниципального значения.

Допущено понижение грузоподъемности на следующих переправах:

в Амгинском районе ледовая переправа «с. Амга – с. Чакыр», р. Амга – до 10 тонн;

в Ленском районе ледовая переправа «с. Южная Нюя – с. Натора», р. Лена – до 10 тонн;

в Вилюйском районе ледовая переправа «с. Кысыл-Сыр – Скважина 27», р. Вилюй – до 15 тонн;

в Олекминском районе ледовая переправа «Уолбут — Даппарай», р. Чара – до 5 тонн.

Всего эксплуатируются 47 ледовых переправ, сообщает государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Якутии.

Дальнейшее понижение грузоподъемности и закрытие ледовых переправах республики будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий.