В северных улусах открылась навигация для маломерных судов

Согласно приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии на территории северных улусов республики открылась навигация для маломерных судов.

Так, с 20 июня открыта навигация в Нижнеколымском (река Алазея), Аллаиховском, Усть-Янском, Булунском улусах. С 25 июня сезон начнется в Анабарском районе.

«Убедитесь в исправности маломерного судна, плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам снабжения. Особое внимание следует обратить на наличие спасательных средств. При движении на маломерном судне все лица, находящиеся на нем, должны быть в спасательных жилетах, перед посадкой пассажиров в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по правилам поведения на борту судна. Помните, что нельзя выезжать на водные объекты на неисправных или не проверенных маломерных судах», — сообщает Государственная инспекция по маломерным судам.