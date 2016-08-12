В Ленском районе Якутии решаются вопросы доставки грузов по реке

В магазинах пустеют полки – виной тому низкий уровень воды в реке Лене. Как и когда смогут доставить продукты питания предприниматели – этот вопрос решался на координационном совете при и.о. главы Ленского района Василии Лукьянцеве. Ни для кого не секрет, что доставка грузов в Ленск стала проблематичной не только в межсезонье. Последние годы наблюдается постоянный спад уровня воды в Лене, что затрудняет судоходную кампанию.

В заседании координационного совета по вопросам предпринимательства принял участие председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Юрий Зайцев. На повестке дня самый актуальный вопрос этого лета – доставка контейнеров с социально значимыми товарами. С докладом о своевременной доставке товаров в район выступил Валентин Калмазан. Из-за низкого уровня воды в реке Лене — 105 см при необходимых для судоходства 160 см — груз не может быть доставлен в Ленск. Ждать повышения уровня воды не приходится.

Встает вопрос о необходимости совместными усилиями найти способ решения возникшей проблемы в кратчайшие сроки. Администрацией района уже предприняты меры, в частности, руководству РНУ ООО «Транснефть-Восток» направлено письмо с предложением доставить товар предпринимателей из Усть-Кута до Ленска по вдольтрассовому проезду на льготных условиях. Юрий Зайцев озвучил другой вариант – доставить груз через п. Нижний Бестях. Но по запросу ленских предпринимателей стоимость доставки одного контейнера через Нижний Бестях будет обходиться в 600-700 тысяч рублей, тогда как из Усть-Кута – 65 тысяч рублей. Конечно, стоимость доставки из Усть-Кута с 1 августа тоже повысилась на 20%, но это все же почти в 10 раз ниже. Сегодня необходимо доставить до Ленска 3000 тонн товара предпринимателей, без учета тех, которые уже ждут отгрузки в Усть-Куте.

Председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии взял под контроль вопрос снижения цены доставки товара через Нижний Бестях до уровня, установленного для перевозки грузов до г. Якутска.

Учитывая, что проблемы с низким уровнем воды возникают уже не первый год, и со временем не исчезают, а только усугубляются, предпринимателей, конечно, тревожит вопрос о том, какие перспективы видит руководство района в будущем. Будет ли разработан другой способ доставки, а именно — будет ли у нас построена автодорога Усть-Кут – Ленск? И.о. главы района Василий Лукьянцев проинформировал о строительстве Вилюйской дороги, которая пройдет через Тас-Юрях, и о перспективах строительства железной дороги Усть-Кут – Ленск.

По окончанию заседания вынесено несколько решений. Во-первых, субъекты малого и среднего предпринимательства должны предоставить информацию о количестве социально значимых товаров, которые планируется завезти в Ленский район до открытия автозимника в управление инвестиционной и экономической политики.

Во-вторых, управлению инвестиционной и экономической политике решить вопрос с ООО «Транснефть – Восток» о завозе субъектами малого и среднего предпринимательства социально значимых товаров по вдольтрассовому проезду на льготных условиях. Контролем занимается Валентин Калмазан.

В-третьих, Ленскому подразделению ООО «Речсервис» поручено подготовить расчет тарифа перевозки груза водным транспортом по маршруту п. Нижний Бестях – г. Ленск и представить в Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.