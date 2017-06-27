Участок трассы Р-504 «Колыма» введут в эксплуатацию до конца года

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает работы по реконструкции участка с 632 по 662 км федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» от Якутска до Магадана, начатые в 2013 году. Как сообщают в компании, 30-километровый участок трассы введут в работу до конца 2017 года.

Специалисты завершили работы по возведению временного объездного моста через реку Ат-Мооле на 14-километровом участке дороги в районе села Развилки в Якутии и приступили к устройству дорожной одежды, укреплению водопропускных труб и монтажу лестничных сходов.

После реконструкции участок дороги будет соответствовать параметрам IV категории с двумя полосами движения и расчетной скоростью 80 км/ч, при этом его пропускная способность увеличится вдвое – с 450 до 930 автомобилей в сутки. На объекте установят дорожные знаки и указатели, металлическое барьерное ограждение и сигнальные столбики.

Первый участок протяженностью 16 км дорожники завершили в конце 2016 года, второй протяженностью 14 км планируется ввести в эксплуатацию в этом году.