На участках автодорог «Индигир» и «Яна» снизили грузоподъемность до 20 тонн

С сегодняшнего дня снижена грузоподъемность до 20 тонн на участке автодороги «Индигир» граница Момского улуса – граница Аллаиховского улуса и на участке автодороги «Яна» граница Усть-Янского улуса – 681 км автодороги «Индигир».

Во избежание возникновения опасных для жизни ситуаций, дорожники призывают автомобилистов соблюдать правила безопасности на льду и соблюдать установленный тоннаж на ледовых переправах. Приказы о понижении грузоподъемности на автозимниках можно найти на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства республики во вкладке «Понижение грузоподъемности, закрытие автозимников 2017 год».