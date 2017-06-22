Сергей Иванов: АЛРОСА нужны самосвалы на сжиженном газе, так мы сэкономим на топливе

В среду делегация АЛРОСА посетила автозавод «БЕЛАЗ» в Республике Беларусь. Президент алмазодобывающей компании Сергей Иванов и вице-президент Владимир Козлов ознакомились с производством известных во всем мире самосвалов и обсудили с руководством ОАО «БЕЛАЗ» условия возможных поставок техники для новых проектов АЛРОСА, сообщает пресс-служба компании.

По словам президента АЛРОСА Сергея Иванова, на сегодняшний день продукция белорусского предприятия составляет половину парка тяжелой техники компании.

«Нам важно понимать возможности наших партнеров по дальнейшему обеспечению потребностей АЛРОСА в новой технике, в том числе в связи с началом освоения месторождения Верхне-Мунского кимберлитового поля. Мы также заинтересованы в создании чисто газового двигателя и самосвала, который работал бы на сжиженном природном газе. Работа в этом направлении уже идет, и рано или поздно мы получим самосвал с нужными нам техническими характеристиками. Якутия – регион не только алмазный, но и газовый, поэтому самосвал на сжиженном газе позволит нам сократить издержки на закупку топлива. Эти и другие вопросы мы обсудили с генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» Петром Пархомчиком», – сообщил Сергей Иванов.

Руководители АЛРОСА посетили основные производственные цеха белорусского предприятия, ознакомились с серийными и перспективными моделями самосвалов.

Гостям продемонстрировали работу карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн, предназначенного для перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров. Президент АЛРОСА принял личное участие в тест-драйве самосвала на испытательном полигоне.