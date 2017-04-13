Санавиация Якутии пополнится новым вертолетом Ми-8

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики, руководитель департамента воздушного транспорта региона Павел Прокопьев сообщил, что ведется работа по приобретению вертолета Ми-8МТВ-1 для авиакомпании «Полярные авиалинии».

Вертолет будет приобретаться в рамках реализации приоритетного проекта Минздрава России «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

По словам заместителя министра, для полного покрытия территории республики санитарной авиацией требуется пять вертолетов Ми-8, но пока будет выделен только один летательный аппарат. «По одному вертолету будет направлено в 34 региона Российской Федерации», – сообщил Павел Прокопьев. Представитель минтранса региона добавил, что власти республики отрабатывают возможность дополнительного выделения вертолетов Ми-8МТВ-1 для использования в санитарной авиации Якутии.