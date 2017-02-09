Сахаэнерго: Отсутствие зимника в Нижнеколымском улусе препятствует завозу топлива

Энергетики используют резервный маршрут для доставки годового запаса топлива в Андрюшкино, но он не может обеспечить доставку всего объема необходимого топлива, сообщили в пресс-службе Сахаэнерго.

«Отсутствие автозимника по маршруту Андрюшкино-Черский препятствует завозу годового запаса топлива для нужд дизельных электростанций (ДЭС) села Андрюшкино Нижнеколымского улуса и двух отдаленных населенных пунктов Среднеколымского улуса – Аргахтах и Алеко-Кюель», — уточнили в компании.

На данный момент дорожники расчистили только 60 км зимника от села Колымское в сторону Андрюшкино, при этом необустроенными остаются еще 150 км дороги. Работы по пробивке дороги приостановлены в связи с недостаточной толщиной льда, срок открытия автозимника неизвестен.

Завоз топлива для текущих нужд ДЭС с. Андрюшкино осуществляется энергетиками по альтернативной дороге со Среднеколымской нефтебазы.

«Качество этой дороги не отвечает требованиям, что заметно усложняет проезд автомашин с топливом. Прилагая все возможные усилия, энергетики смогли доставить 38,8 тонн дизельного топлива, что гарантирует бесперебойное электроснабжение отдаленного села до 16 апреля», — отметили в Сахаэнерго .

В графике, утвержденном Министерством транспорта, сроки открытия автозимника грузоподъемностью до 20 т по направлению Андрюшкино – Черский определены с 15 января 2017 года, до 30 т – с 25 января 2017 года.

«Эти сроки были сорваны, новые сроки до сих пор неизвестны. Энергетики неоднократно обращались в адрес госорганов и дорожных служб с просьбой о приоритетном обустройстве автозимника на участке Андрюшкино-Черский. По документам Минтранса Якутии, срок завершения работы автозимника – 25 апреля. Однако, учитывая возможность раннего потепления, можно ожидать закрытия дороги гораздо раньше. За оставшийся короткий срок энергетикам предстоит полностью завезти запасы, гарантирующие бесперебойное электроснабжение северных сел до следующей зимы», — сообщила пресс-служба АО «Сахаэнерго».