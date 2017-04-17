С сегодняшнего дня в республике запрещена эксплуатация пяти ледовых переправ

С 17 апреля на основании актов комиссии обследования технического состояния ледовой переправы и освидетельствования переправы на льду запрещена эксплуатация пяти ледовых переправ.

Запрещен проезд по следующим ледовым переправам:

– республиканского значения: ГО «г. Якутск», Мегино-Кангаласский «Хатассы – Павловск» р. Лена; Усть-Алданский район «с. Кангалассы – с. Соттинцы», р. Лена.

– муниципального значения: Олекминский район, ледовая переправа «Уолбут – Даппарай», р. Чара; Вилюйский район «с. Кысыл-Сыр – Скважина 27», «с. Кысыл-Сыр – Сборный пункт» р. Вилюй.

Допущено понижение грузоподъемности на шести ледовых переправах муниципального значения:

Сунтарский район «с. Тюбяй – с. Шея», р. Вилюй – до 4 тонн;

Момский район «п.Хонуу – с. Буор-Сысы» р. Индигирка — до 10 тонн, «с. Хонуу – с. Кулун-Елбут», р. Индигирка – до 10 тонн, «п. Хонуу – с. Соболох», р. Мома – до 10 тонн;

Намский район «Намцы – Хатас», р. Лена – до 5 тонн, «с. Фрунзе – с. Столбы», р. Лена – до 5 тонн.

Дальнейшее понижение грузоподъемности и закрытие ледовых переправах республики будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий, сообщает Государственная инспекция по маломерным судам Республики Саха.