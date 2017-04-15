С 15 апреля закрываются четыре участка автодорог «Умнас» и «Эдьигээн».

С 15 апреля 2017 года приказом запрещено движение для всех видов транспорта на трех участках автодороги «Умнас» – Бирюк – Южная Нюя (в Олекминском и Ленском районах)», «с. Саныяхтах – с. Солянка» (в Олекминском районе) и «с. Саныяхтах – с. Улахан-Ан» (в Хангаласском и Олекминском районах). Также закрывается участок «г.Вилюйск – п.Жиганск» и ледовая переправа через реку Вилюй автодороги «Эдьигээн».

Во избежание возникновения опасных для жизни ситуаций, обращаем внимание перевозчиков соблюдать установленную грузоподъемность на ледовых переправах и автозимниках. Приказы о понижении грузоподъемности и закрытии автозимников можно найти на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии во вкладке «Понижение грузоподъемности, закрытие автозимников 2017 год».