Росавтодор отремонтирует более 400 километров федеральных трасс в Якутии

В 2017 году федеральные дорожники отремонтируют (в том числе капитально) 429 километров покрытия на трассах «Вилюй», «Лена» и «Колыма на территории Якутии. Еще 10 километров будут введены в эксплуатацию по результатам нового строительства. Об этом заявил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк на встрече с делегацией правительства Республики Саха (Якутия) во главе с председателем Евгением Чекиным.

Росавтодор ежегодно увеличивает объемы по приведению в нормативное состояние подведомственной дорожной сети. По итогам 2016 года более 70% всех федеральных автодорог страны приведены в нормативное состояние. К 2018 году этот показатель будет доведен до 85%. Это же относится и к федеральным автодорогам Якутии.

По словам Андрея Костюка, в ближайших планах Росавтодора обустроить современное твердое и высокопрочное покрытие из асфальтобетона на всем протяжении трассы «Лена». Первой будет реконструирована дорога с 63-го по 93-й километр, а в течение двух-трех лет и оставшиеся участки. Вся трасса «Лена» будет приведена в нормативное состояние к началу 2019 года. Также в планах строительство нескольких мостовых переходов на трассе «Вилюй». На трассах «Вилюй» и «Колыма» будут продолжены работы по активному внедрению технологии ресайклинга дорожного покрытия с применением стабилизации грунтов. Преимуществом данного метода является снижение стоимости ремонта на 15-20% за счет использования местных материалов, а также существенное сокращение сроков производства дорожных работ, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дороги.

В 2017 году сохранится практика предоставления федерального финансирования в рамках субсидирования региональной программы Якутии по строительству дорог в сельской местности. На эти цели из госбюджета в дорожный фонд республики будет направлено 234 млн рублей. Евгений Чекин также отметил потребность субъекта в федеральном софинансировании программы ремонта и реконструкции аварийных мостов на дорогах регионального значения. Кроме того, дорожники Якутии планируют представить в Росавтодор технико-экономическое обоснование планов по реконструкции участков региональной трассы «Амга», с целью дальнейшего обоснования заявки на получение субсидий из госбюджета на проведение данных работ.

Представители Якутии также рассказали о планах усиления весогабаритного контроля за тяжеловесными грузовыми транспортными средствами с целью пресечения перевозок с нарушением действующих нормативов. Меры будут приняты с целью обеспечения сохранности дорожной инфраструктуры.