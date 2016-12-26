Правительство республики положительно оценило деятельность аэропорта «Якутск»

Деятельность Акционерного Общества «Аэропорт Якутск» за 2016 год оценены Правительством РС (Я) положительно, сообщила пресс-служба предприятия.

Оценка дана в ходе совещания у первого зампреда правительства Алексея Колодезникова с участием членов Совета директоров АО «Аэропорт Якутск», которое прошло 22 декабря текущего года в Доме правительства №1.

С основным докладом о деятельности авиапредприятия выступил гендиректор АО «Аэропорт Якутск» Николай Местников. Руководитель единственного международного аэропорта в республике подчеркнул, что, несмотря на снижение объема авиаперевозок в авиационной отрасли страны в целом, АО «Аэропорт Якутск» завершает год с положительной динамикой основных производственных показателей. Так, аэропорту «Якутск» удалось сохранить на уровне прошлого года количество пассажиров. При этом количество самолетовылетов увеличено на 3%. Незначительное снижение отмечается по объемам обработанных грузов.

Таким образом, АО «Аэропорт Якутск» среди 298 аэропортов России продолжает занимать ведущую позицию как по объемам обслуженных пассажиров, так и обработанного груза и почты. Для сравнения: по количеству пассажиропотока аэропорт «Якутск» обогнал Омск, Волгоград, Нижний Новгород, но уступил Южно-Сахалинску и Новому Уренгою, по грузоперевозкам обогнал Норильск, но уступил Иркутску и Ярославлю.

Если брать аэропорты ДФО, то аэропорт “Якутск” занимает 1 место по объему отгруженной почты, по количеству отправленных пассажиров наш аэропорт занимает 4 место после Владивостока (Кневичи), Хабаровска (Новый) и Южно-Сахалинска (Хомутово), по объему отгруженных грузов аэропорт «Якутск» на 3 позиции после Владивостока (Кневичи) и Хабаровска (Новый).

Кроме этого, аэропорт «Якутск» в течение последних лет неоднократно был удостоен звания «Лучший аэропорт года стран СНГ» в ежегодном конкурсе, организуемом Ассоциацией «Аэропорт» Гражданской авиации среди авиапредприятий России, Казахстана, Узбекистана и Молдовы.

В своем выступлении Николай Местников указал на особенности развития рынка авиационных услуг в Якутске. К примеру, он отметил, что отсутствие прямых вылетов в страны Европы или по санкционированным направлениям в Египет или Турцию и, наоборот, наличие вылетов в страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам), где отдых у якутян всегда пользуется повышенным спросом, позволил увеличить пассажиропоток по международным направлениям. Однако, по его словам, приходится констатировать резкое сокращение пассажиропотока по центральным направлениям.

Единственным и нерешенным в настоящее время проблемным вопросом гендиректор назвал растущую большими темпами задолженность авиакомпании «Якутия» перед аэропортом «Якутск». Отметив, что проблема находится на контроле у Правительства республики, он выразил надежду на скорое разрешение вопроса.

Далее в своем отчете Николай Местников отразил нововведения в деятельности аэропорта. К ним он отнес внедрение проектно-ориентированной модели управления экономикой, что подразумевает разбивку ключевых проектов предприятия на четыре крупных блока, таких как производство, инвестиции, финансы и социальное партнерство. Далее он подробно осветил работу, проведенную АО в течение года по каждому блоку.

Как положительный результат масштабной и кропотливой работы всех служб авиапредприятия, он расценил успешное прохождение аэропортом «Якутск» всех этапов проверки Росавиации на соответствие сертификата оператора аэродрома гражданской авиации. Среди достижений он также упомянул введение в эксплуатацию нового грузового терминала для приема и отправки грузов, склад которого объединяет все зоны досмотра грузов, а на территории терминала установлены современные автомобильные весы и размещен гаражный бокс на 8 единиц погрузо-разгрузочной спецтехники.

Привлечение двух новых авиакомпаний — «Вим-Авиа», выполняющего рейсы по направлению Якутск-Москва-Якутск, и авиакомпании «Пионер – региональные авиалинии», который летает в бурятский аэропорт Таксимо, он также причислил к значимым событиям года.

Кроме того, Николай Местников с гордостью отметил успехи, достигнутые в сфере неавиационной деятельности – подтверждение структурными подразделениями аэропорта — рестораном «Лайнер» соответствия международной системе ХАССП, благодаря которой обеспечивается контроль безопасности на всех этапах производства пищевых продуктов, и получение свидетельства о присвоении категории «Три звезды» гостинице «Лайнер».

Заслушав отчет Николая Местникова, первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников и члены Совета директоров во главе с министром транспорта республики Семенов Винокуровым, оценили предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Якутск» и ключевые показатели эффективности менеджмента авиапредприятия положительно.