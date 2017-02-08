По восстановленному участку Усть-Куйга – Депутатский проехало 15 грузовиков

На участке Усть-Куйга – Депутатский разрешен односторонний проезд грузовой техники. Благодаря усилиям дорожных работников грузовики с нефтепродуктами доедут до села Сайылык.

7 февраля колонна АО «Энерготранснаб» выехала из Депутатского в направлении Усть-Куйги. По информации замминистра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Сергея Владимирова, сегодня, 8 февраля, грузовики должны доехать до села Сайылык для разгрузки топлива.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, по восстановленному участку проехало уже 15 грузовиков с продовольствием и топливно-энергетическими ресурсами. Работы по расширению снегозаносимых участков продолжаются.