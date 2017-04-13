В Федеральном казенном предприятии «Аэропорты Севера» 12 апреля прошло совещание с участием директоров филиалов. По обнародованной на совещании информации, пассажиропоток аэропортов Якутии за 2016 год возрос на 9%, объемы по отправке-прибытию грузов за прошедший год поднялись на 16%.

Первым выступил первый заместитель генерального директора Олег Александров с отчетом по строительно-монтажным работам и реализации федеральной целевой программы. «В 2016 году мы начали реконструкцию в аэропорту «Чокурдах» и освоили около 600 млн. рублей из 949,5 млн. рублей, предоставляемой Федеральной целевой программой. Сейчас в аэропорт доставили новое светосигнальное оборудование, с середины апреля начнутся работы на летном поле – разработан график полетов с учетом проведения реконструкции на взлетно-посадочной полосе», – отметил Олег Александров.

В 2017 году запланирована реконструкция в филиалах «Среднеколымск», «Тикси» и «Саккырыр». В последний аэропорт уже завезены стройматериалы и спецтехника, по «Среднеколымску» и «Тикси» проводятся торгово-закупочные процедуры с определением подрядной организации. В план текущего ремонта включены все аэропорты-филиалы, однако ключевым объектом по-прежнему остается аэропорт «Жиганск», в котором завершается строительство нового здания аэровокзала.

О деятельности производственного управления предприятия подробно рассказал заместитель генерального директора по данному направлению Константин Сергеев. В выступлении он напомнил про ключевые моменты во взаимодействии между филиалами и дирекцией, акцентировал внимание на работе службы по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов, подготовке к весенне-летнему периоду, грядущему паводку на реках республики. Касательно итогов 2016 года, производственные показатели по количеству самолетовылетов увеличились на 1%, пассажиропоток возрос на 9% и объемы по отправке-прибытию грузов за прошедший год поднялись на 16% от запланированных показателей.

Выполнение запланированных показателей подтвердила и заместитель генерального директора по экономики и финансам Людмила Григорьева. Она отметила значительную экономию субсидии за счет внедрения программ по тепло- и энергосбережению, открытию дистанционного учебного центра, центра организации проезда и ряда других мер.

С обращением к директорам филиалов выступил заместитель генерального директора по вопросам безопасности Сергей Соболев, он акцентировал внимание коллег на соблюдении Федеральных авиационных правил по направлению транспортной безопасности: ограждению аэропорта, наличии специализированной техники, квалифицированных сотрудников и уведомил о ближайших аттестационных проверках.

Подводя итог совещания, генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера» Вадим Волков подчеркнул, что в 2017 году субсидия, выделяемая Росавиацией, уменьшилась на 10%, и, согласно письму Министерства транспорта РФ, в 2018-2019 годах эта тенденция составит 6% ежегодно. «Реальность заставляет всех нас жить по-новому, мы будем вынуждены постоянно сокращать расходы и искать дополнительные доходы, жить в условиях строгой экономии», – сказал Вадим Валерьевич.

Несмотря на уменьшение ФОТ, заработная плата сотрудников ФКП «Аэропорта Севера» за прошедший год возросла на 12% за счет стимулирующих выплат и премий, а в начале 2017 года на предприятии прошла индексация заработной платы с повышением на 5,4%.

В завершении совещания Вадим Волков обратился к директорам филиалов с призывом развивать аэропорты согласно стратегии развития предприятия, которая нацелена на повышение производительной эффективности и заработной платы сотрудников.