Парк «Полярных авиалиний» пополнился самолетом и двумя вертолетами

Авиакомпания «Полярные авиалинии» в новом году увеличила парк воздушных судов на три единицы. В начале декабря после капитального ремонта на заводе производителя из Чехии прибыл самолет Л-410. Также с ремонта вернулись вертолеты Ми-8.

«18 января в аэропорт Маган из Новосибирска прибыл вертолет Ми-8Т с бортовым номером 24452. Данная машина была вывезена из аэропорта Черский в Новосибирский АРЗ для восстановления еще в 2005 году, последний полет на этом борту был выполнен 18 декабря 1996 года. В декабре прибыл после ремонта в Омском заводе вертолет Ми-8Т 24548, отлетавший свой межремонтный ресурс в мае 2008 года в Зырянке», — прокомментировал технический директор авиакомпании Федор Марков.

Оба вертолета были отремонтированы благодаря слаженной работе руководства и инженерно-технической службы авиакомпании.

В декабре прошлого года в республику после ремонта из Чехии вернулся комфортабельный самолет Л-410 УВП-Э 67676, усовершенствованный под установку оборудования перевозки носилочных больных.