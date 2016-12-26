Открыта ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях

Открыта с 25 декабря ледовая переправа федерального значения Якутск –Нижний Бестях» до 15 тонн.

В республике состоит на учете 50 ледовых переправ, из них эксплуатируется 34 ледовые переправы, сообщили в МЧС Якутии.

Общая протяженность ледового автозимника по реке Лене — 12 км. Подрядная организация ОАО «Сахаавтодор» произвела работы по устройству подходов с обоих берегов реки и основных полос для движения в каждом направлении, также устроила резервно-технологические полосы для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта. Для регулирования движения автотранспорта установлены дорожные знаки и информационные щиты, на въездах на ледовый автозимник организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не пренебрегать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.