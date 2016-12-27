Открыта ледовая переправа Кангалассы-Соттинцы

По информации МЧС Якутии, 26 декабря допущена к эксплуатации ледовая переправа республиканского значения в Усть-Алданском районе «с. Кангалассы – с. Соттинцы до 5 тонн.

Также повышена грузоподъемность на ледовых переправах федерального значения:

в Нюрбинском районе на ледовой переправе «с. Марха – с. Жархан», на р. Марха — до 30 тонн;

в Нюрбинском районе на ледовой переправе «г. Нюрба – с. Кюндядя», на р. Вилюй – до 30 тонн;

в Верхневилюйском районе на ледовой переправе «с. Верхневилюйск – с. Хоро», на р. Вилюй – до 30 тонн.

Всего в Якутии эксплуатируется 35 ледовых переправ.