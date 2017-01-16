Открыт автозимник «Колымское – Черский» на автодороге «Арктика»

Комиссия Управления автомобильных дорог РС(Я) и ООО «Дороги Колымы» 15 января проверила состояние автозимника «Арктика», с 16 января открыто движение для автотранспорта на участке п. Колымское – п. Черский.

Специалистами произведены контрольные замеры льда, по итогам проверки было принято решение направить технику на пробивку автозимника.

16 января приказом Управления автомобильных дорог РС(Я) открыто движение для автомобильного транспорта весом до 5 тонн на участке п. Колымское — пгт. Черский автодороги «Арктика». В дальнейшем комиссия будет мониторить толщину льда на автозимнике, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.