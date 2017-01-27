От Среднеколымска до Андрюшкино пробито 90 км автозимника

Из-за обильных осадков, выпавших в ноябре и декабре месяце 2016 года, и аномально высокого температурного режима на территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов сложилась тяжелая обстановка по обустройству автозимников.

С начала января 2017 года правительством Якутии ведется активная работа по мобилизации сил и техники в целях пробивки автозимников в этих районах.

На сегодняшний день от Среднеколымска в сторону границы Верхнеколымского улуса (автодорога «Арктика») пробито 90 километров автозимника до реки Седедема, задействовано 4 единицы техники.

На участке Среднеколымск – поселок Андрюшкино работает четыре единицы техники, пробит автозимник протяженностью 90 километров, до п. Аргахтах осталось 42 километра. Работы ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Напомним, что с 24 января 2017 года на участке п. Черский – с. Колымское автодороги «Арктика» разрешено движение автотранспортных средств весом до 15 тонн.

На сегодняшний день в Среднеколымском районе открыты 4 муниципальных автозимника:

Среднеколымск – Хатынгнах (протяженность участка 66 км) разрешено движение для автотранспорта весом до 20 тонн. Алеко-Кюель – Суччино – Острог (протяженность участка 80 км) разрешено движение для автотранспорта весом до 5 тонн. Сватай – Эчичэй – Налимск (протяженность участка 140 км) разрешено движение для автотранспорта весом до 5 тонн. Ойсурдах – Сылгы-Ытар (протяженность участка 70 км), разрешеноо движение для автотранспорта весом до 20 тонн.