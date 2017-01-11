На ледовой переправе Хатассы-Павловск впервые увеличили грузоподъемность до 40 тонн

С сегодняшнего дня ледовая переправа Хатассы — Павловск открыта для проезда автомобильного транспорта весом до 40 тонн, сообщили в в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

11 января комиссия в составе специалистов ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» и ГИМС МЧС РС(Я) провели контрольные замеры льда на ледовом автозимнике Хатассы-Павловск. По результатам было выявлено, что толщина льда соответствует нормам, в связи с этим решено было увеличичить грузоподъеность.

Отметим, что проезд для техники до 40 тонн на ледовой переправе открывается впервые. Как отмечают специалисты Управления автомобильных дорог, необходимость в увеличении тоннажа обусловлена тем, что ежегодно растет количество крупногабаритной техники, перевозящей большие объемы грузов по ледовой переправе. Сейчас на переправе проводятся работы по расчистке снега и заливке трещин.