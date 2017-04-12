На Формулу-1 в Сочи вместе с авиакомпанией «Якутия»

Авиакомпания «Якутия» представляет уникальный шанс отправиться на самое грандиозное автоспортивное событие «Формула-1».

Гран-при «Формула-1» пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.

Полеты из Якутска в аэропорт Сочи осуществляются ежедневно, с промежуточной полуторачасовой посадкой в г. Москва (Внуково). Рейсы выполняются на комфортабельном воздушном судне Boeing 737-800 с двумя классами обслуживания (бизнес и эконом).

Отправление из аэропорта Якутск в 07:40. Прибытие в Сочи в 12:35 (время местное).

Минимальный тариф — от 16 000 рублей, субсидированный тариф — 7 800 рублей.

На протяжении всех дней гоночного уикенда для зрителей будет работать зона отдыха F1 Village. Это настоящий городок развлечений, который даст возможность также почувствовать себя за штурвалом болида. Прокатиться на настоящем гоночном симуляторе сможет каждый зритель.

Болельщики увидят болиды и гаражи команд, понаблюдают за тренировками механиков по отработке пит-стопов и узнают детали предстартовой подготовки.

Приятного полета вместе с авиакомпанией «Якутия», отличного отдыха и незабываемых впечатлений от Формулы-1!