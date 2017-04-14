На Дальнем Востоке построят и отремонтируют 800 км дорог

На Дальнем Востоке до 2020 года будет построено и реконструировано свыше 800 километров автомобильных дорог федерального и регионального значения. Развитие дорожной сети округа обеспечит «дальневосточный раздел» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

В рамках программы до 2020 года на Дальнем Востоке построят и реконструируют свыше 420 километров автомобильных дорог федерального значения.

Как сообщил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, такие меры позволят связать между собой социально-экономические центры макрорегиона, обеспечить транспортные связи с морскими портами страны и сопредельными государствами.

«Реконструкция автомобильной дороги «Уссури» (Хабаровск – Владивосток) будет способствовать развитию экономики и торговли с пограничными районами КНР, Республики Корея и КНДР, а также с Японией и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил замминистра.

Один из важнейших проектов программы – строительство автомагистрали «Восток» (Хабаровск – Находка), которая решит проблему связи портов Находка и Восточный. Еще один проект – строительство автомобильной дороги «Вилюй» (от автомобильной дороги М-53 «Байкал» – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск) откроет путь северного завоза грузов и перспективы экономического развития вновь осваиваемых территорий.

Также планируется реконструировать автомобильные дороги «Лена» (Невер – Якутск), «Амур» Чита – Хабаровск, Южно-Сахалинск – Холмск, а также «Колыма» (Якутск – Магадан), которую, в свою очередь, соединят с автодорожной сетью Чукотского автономного округа. Все это обеспечит круглогодичную связь северо-востока макрорегиона с дорожной сетью страны.

Кроме того, за два года в рамках программы планируется построить и реконструировать еще около 390 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

«Все эти меры обеспечат рост транспортной доступности и повышение качества жизни в сельских населенных пунктах и малых городах», – добавил Артур Ниязметов.

Напомним, госпрограмма «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока.

Благодаря заложенным в госпрограмме «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» мероприятиям, транспортная подвижность населения на Дальнем Востоке возрастет в 1,5 раза к уровню 2012 года. Повышение пропускной способности опорной транспортной сети и рост доступности транспортных услуг непосредственно повлияют на темпы реализации комплексных инвестиционных проектов, а также на повышение качества жизни населения, что создаст необходимые условия для его закрепления и роста численности.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой, на территории Дальневосточного федерального округа на 2017 – 2020 годы составляет 542,2 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 215,6 млрд. рублей.

Российский Дальний Восток: Точка роста или отсталая периферия?

Грузоперевозчики Якутии сэкономили на транспортном налоге 36,8 млн рублей благодаря системе «Платон»