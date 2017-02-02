На автодороге «Яна» очищают снежные заносы

12 единиц спецавтотехники очищают от снега дороги на территории Усть-Янского улуса. Из-за затяжной пурги, длившейся до конца января, затруднен проезд транспорта на горных перевалах 37 – 50 км и 105 – 140 км автодороги круглогодичного пользования «Яна». Работы по очистке снега начались 30 января.

Работы ведутся круглосуточно.

На участке 37-50 км ведутся работы по пробивке объездной дороги, осталось пройти 2 километра. На участке 105 – 140 км ведутся работы по расчистке снежных заносов, осталось 5 километров. Работа осложнена сильными ветрами.

В связи с усилением пурги на этих участках организовано постоянное дежурство специализированной техники.