Минтранс: В Усть-Янском районе обеспечен проезд грузового транспорта

В Усть-Янском районе 6 февраля обеспечен проезд для грузового автотранспорта в одну полосу движения, сообщили в пресс-службе минтранса республики. На расчистке дорог задействовано 10 единиц дорожной техники.

В настоящее время предприниматели осуществляют завоз продовольственных товаров. Сегодня из Усть-Куйги в село Сайылык выедут 4 грузовика с сырой нефтью общей грузоподъемностью 50 тонн. Продолжаются работы по расширению проезжей части автодороги «Усть-Куйга – Депутатский».

На сегодняшний день в Усть-Янском районе ситуация оценивается как сложная, но не критическая. Запасов топлива в селе Сайылык хватит на 28 суток, в поселке Депутатский — до конца февраля. Продуктами питания населенные пункты обеспечены в полной мере. Снабжение поселка Депутатский и прилегающих населенных пунктов в основном производится авиацией. Аэропорт работает в штатном режиме. С 7 февраля начался завоз грузов по автодороге.

Сейчас в Усть-Янском районе работает оперативный штаб Правительства республики для обеспечения контроля за проведением дорожных работ и доставке тепло-энергетических ресурсов.

Сегодня выехала комиссия в составе замминистра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) С.Владимирова, заместителя Председателя госкомитета ОБЖ В.Чикачева, первого заместителя Главы МР «Усть-Янский район» В.Сидорина, представителей ГАИ, ОА «Сахаэнерго», КП «Дороги Арктики». Комиссия осмотрит автодороги, определит объемы работ и планируемые сроки доведения до нормативного состояния автодорог.

Рассматривается вопрос по обустройству объездного пути к селу Сайылык, проводятся работы по обследованию и трассировке по старому маршруту автозимника. Высота снежных заносов составляла 1,5-2 метра.

Ситуация находится на постоянном контроле Правительства Республики Саха (Якутия).