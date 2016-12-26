Минтранс: Рекомендации по составлению бланков строгой отчетности

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359, бланк строгой отчетности изготавливается типографским способом или формируется с использованием автоматизированных систем.
Изготовленный типографским способом бланк документа должен содержать сведения об изготовителе бланка документа (сокращенное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, номер заказа и год его выполнения, тираж), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами об утверждении форм бланков таких документов.
В соответствии с пунктом «ж» приложения №1 к Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 допускается использование формы билета в виде разового именного билета.
Разовый именной билет должен включать в себя следующие обязательные реквизиты:
а) наименование, серия и номер билета;
б) наименование организации, выдавшей билет;
в) фамилия, имя и отчество пассажира;
г) дата рождения пассажира;
д) вид и номер документа, который удостоверяет личность пассажира и по которому приобретается билет;
е) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира;
ж) зона действия билета;
з) дата отправления;
и) время отправления;
к) дата прибытия;
л) время прибытия;
м) место;
н) сумма;
о) дата продажи билета;
п) время продажи билета;
р) пол пассажира;
с) гражданство пассажира.