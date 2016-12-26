Минтранс: Рекомендации по составлению бланков строгой отчетности

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359, бланк строгой отчетности изготавливается типографским способом или формируется с использованием автоматизированных систем.

Изготовленный типографским способом бланк документа должен содержать сведения об изготовителе бланка документа (сокращенное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, номер заказа и год его выполнения, тираж), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами об утверждении форм бланков таких документов.

В соответствии с пунктом «ж» приложения №1 к Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 допускается использование формы билета в виде разового именного билета.

Разовый именной билет должен включать в себя следующие обязательные реквизиты:

а) наименование, серия и номер билета;

б) наименование организации, выдавшей билет;

в) фамилия, имя и отчество пассажира;

г) дата рождения пассажира;

д) вид и номер документа, который удостоверяет личность пассажира и по которому приобретается билет;

е) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира;

ж) зона действия билета;

з) дата отправления;

и) время отправления;

к) дата прибытия;

л) время прибытия;

м) место;

н) сумма;

о) дата продажи билета;

п) время продажи билета;

р) пол пассажира;

с) гражданство пассажира.