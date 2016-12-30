МЧС: Открыта ледовая переправа Булгунняхтах-Тойон-Ары

29 декабря открыта ледовая переправа муниципального значения в Хангаласском районе «с. Булгунняхтах – Тойон-Ары», р. Лена – до 10 тонн.

Повышена грузоподъемность на 5 ледовых переправах:

федерального значения —

в Сунтарском районе «с. Устье- с. Сунтар», р. Вилюй – до 30 тонн;

в Сунтарском районе «с. Крестях- г. Мирный», р. Вилюй – до 30 тонн;

муниципального значения —

в Сунтарском районе «с. Тюбяй – с. Шея», р. Вилюй – до 30 тонн;

в Сунтарском районе «с. Сунтар – с. Туойдах», р. Вилюй – до 30 тонн;

в Сунтарском районе «с. Илимнир – с. Хадан», р. Вилюй – до 30 тонн;

Всего эксплуатируется 40 ледовых переправ.