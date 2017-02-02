МЧС: На автодороге Усть-Куйга — Депутатский затруднено движение автотранспорта

На автодороге по направлению Усть-Куйга-Депутатский снежные заносы затрудняют движение автотранспорта.

Главное управление МЧС Якутии рекомендует водителям автотранспортных средств временно воздержаться от поездок по направлению «Усть-Куйга – Депутатский» круглогодичной автодороги на территории Усть-Янского района.

На двух участках ведутся работы по расчистке снежных заносов, круглосуточно работает спецтехника дорожно-эксплуатационного предприятия. Ситуация находится под контролем, принимаются меры по нормализации дорожного движения. 8 единиц техники расчищают дорогу.