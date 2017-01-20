Компания «Железные дороги Якутии» улучшила комфортность пассажирских вагонов

В 2016 году компания «Железные дороги Якутии» провела капитальный ремонт в объеме КР-1 собственных десяти пассажирских вагонов (7 купейных и 3 плацкартных вагона) на Гомельском вагоностроительном заводе.

Обновлен внутренний интерьер, установлены детали повышенной прочности экипажной части вагонов. Это позволило не только восстановить исправность и ресурс вагонов, но также улучшить комфортность поездки и повысить безопасность перевозок пассажиров.

Пассажирские вагоны АО «АК «ЖДЯ» курсируют не только в составе поезда №323/324 сообщением Томмот – Нерюнгри-пассажирская, но также в качестве вагонов беспересадочного сообщения следуют по маршрутам Томмот – Тында, Томмот – Благовещенск.

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Сегодня из Томмота и Алдана ежедневно ходит поезд №323/324 Томмот – Нерюнгри-пассажирская, с которым отправляются беспересадочные вагоны до Тынды, Благовещенска, Хабаровска и Москвы. Время отправления поезда №323 со ст. Томмот в 13.07 часов (мск), время прибытия на ст. Нерюнгри-пассажирская — 21.17 (мск) Время отправления поезда №324 со ст. Нерюнгри-пассажирская – в 1.56 (мск), время прибытия на ст. Томмот – 9.45 (мск) Билеты можно приобрести в кассах АО «АК «ЖДЯ» на ст. Алдан и Томмот, а также в любой кассе по продаже железнодорожных билетов.