Во время Ысыаха Туймаады 24-25 июня до местности Ус Хатын будут курсировать два автобусных маршрута: №155 «Гимеин – Ус Хатын – Гимеин» и №156 «Автовокзал – Ус Хатын – Автовокзал». Стоимость проезда за одну поездку составит 40 рублей, сообщает окружная администрация Якутска.

Автобусный маршрут №155 будет курсировать на направлению: «Гимеин – Сайсарский мост – СВФУ – пл. Дружбы – пл. Ленина – к/т «Центральный» – ул. Чиряева – пл. Победы – ДК Кулаковского – Банковская – ТК «Столичный» — рынок «Белое озеро» — Большая Марха – Жатайская развилка — Yс Хатыҥ».

Маршрут №156 будет курсировать по направлению: «Автовокзал – пл. Ленина – к/т «Центральный» — ДК Кулаковского – Банковская — ТК «Столичный» — рынок «Белое озеро» — Большая Марха – Жатайская развилка — Yс Хатыҥ».

Автобусы будут курсировать с 09.00 утра, а с местности Ус Хатын до города с 10.00 утра с интервалом 5-7 мин.

«В этом году запускаем автобус, который будет курсировать от асфальтированного участка дороги возле въезда в местность Ус Хатын до главного въезда 24 июня с 09.30 до 12.00 часов. Проезд бесплатный, маршрут запущен для того, чтобы гости успели к церемонии открытия», – рассказал главный специалист отдела организации и контроля транспортной деятельности мэрии Иннокентий Яковлев.

Для автомобилей организованы две стоянки вместимостью до 2 тысяч машин. Также откроется дополнительная беспропускная автостоянка вблизи стоянки «Ипподром».

Въезд автотранспорта на саму территорию проведения праздника 24-25 июня запрещен, на территории будут работать эвакуаторы.