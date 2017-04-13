Депутаты Ил Тумэн инспектировали железнодорожную станцию Нижнего Бестяха

На станции Нижний Бестях 11 ноября состоялось выездное совещание Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по проблемам строительства и эксплуатации железнодорожной линии Томмот – Нижний Бестях. Участники совещания, компания «Железные дороги Якутии» и депутаты пришли к выводу, что основные проблемы станции лежат в области оформления документации.

На рабочем совещании были заслушаны доклады генерального директора ООО «Еловское-Трансстрой» Александра Дудникова о вопросах дальнейшего строительства пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях и генерального директора АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Василия Шимохина о текущем состоянии эксплуатации участка Томмот – Нижний Бестях.

Оба докладчика подчеркнули, что временная эксплуатация участка Томмот – Нижний Бестях акционерной компанией «Железные дороги Якутии» позволила сегодня обеспечить сохранность построенных и строящихся объектов этой стратегически важной для республики стройки, в которую были вложены государственные средства, и поддерживать сданные в эксплуатацию здания, сооружения, путевое хозяйство в исправном состоянии.

Депутаты убедились, что пустующий сегодня железнодорожный вокзал полностью отапливается, в нем поддерживается чистота и порядок, что не возникает ощущения запущенности. Не переданный «Железным дорогам Якутии» по договору на временную эксплуатацию объект – станция Рассолода – сегодня полностью разграблен.

Одной из главных задач, которая решается при временной эксплуатации, является обкатка линии, подготовка персонала, устройств и оборудования к запуску регулярного грузового и пассажирского движения по завершению строительства.

Василий Шимохин ознакомил депутатов с итогами деятельности компании за 2016 год, отметив при этом, что достижению положительного эффекта работы способствовал ряд факторов, в том числе увеличение объема и дальности перевозки. Это было связано с возможностью перевозки грузов до станции Нижний Бестях и частичного переключения грузопотоков основных номенклатур грузов для «северного завоза» с автомобильного и речного видов транспорта. Наибольшая положительная динамика сложилась в перевозках строительных грузов (+42,5%) , контейнеров (+30,3), нефтепродуктов (+49,6%). Также компания значительно улучшила ряд качественных показателей. Например, производительность труда выросла на 6,84%, это больше, чем по сети российских железных дорог.

Особое внимание в докладе генерального директора ЖДЯ было уделено проблемам временной эксплуатации участка Томмот – Нижний Бестях, вокруг которого в последнее время возникает много вопросов и дискуссий.

В первую очередь, это невозможность на сегодняшний день включения станции Нижний Бестях в тарифное руководство №4 с присвоением ей кода единой сетевой разметки и открытия ее для выполнения грузовых и коммерческих операций. Связано это с тем, что сегодня отсутствуют готовые объекты станции, необходимые для полноценного выполнения технологических операций по обслуживанию поездов по прибытию и отправлению, объекты грузового хозяйства, контейнерной площадки, склады открытого и закрытого типов, грузоподъемные механизмы, гараж для техники и автомобилей, помещения для производственного персонала. Соответственно, без кода станции невозможно оформление единого перевозочного документа с сети железных дорог до станции Нижний Бестях.

Второй, вытекающей из первой, очень острой проблемой является отсутствие утвержденных тарифов на участке Томмот – Нижний Бестях, поскольку линия не сдана в постоянную эксплуатацию. Тарифы не регулируются Федеральной антимонопольной службой. На сегодняшний день свою деятельность на этом участке ЖДЯ осуществляет на основании договоров на оказание услуг локомотивной тяги, что не противоречит действующему законодательству. К слову, проведенный в 2016 году Государственным комитетом по ценовой политике – РЭК РС(Я) сравнительный анализ стоимости перевозки и переработки грузов на участке Беркакит-Томмот-Якутск показал, что перевозка грузов с переработкой через станцию Нижний Бестях почти в 2 раза дешевле по многим номенклатурным позициям, чем перевозка автомобильным транспортом со станции Беркакит и на 30-50% дешевле, чем перевозка грузов по смешанной ж.д-авто схеме Беркакит-Томмот-Якутск.

Также Василий Шимохин обратил внимание депутатов на правовой вакуум в правилах перевозки грузов по строящимся железнодорожным линиям, которые были упразднены еще в 2003 году в связи с принятием нового устава железнодорожного транспорта. И это, пожалуй, является самой главной проблемой, кстати, носящей общесетевой характер, и из которой сегодня вытекают все остальные проблемы, возникают недопонимания и претензии со стороны контролирующих органов.

Проблемы, которые были затронуты докладчиками, вызвали заинтересованность со стороны народных депутатов. После осмотра объектов станции Нижний Бестях депутаты выразили благодарность строителям и компании «Железные дороги Якутии» за обеспечение сохранности объектов пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях.

Подводя итоги совещания, первый заместитель председателя Ил Тумэн Анатолий Добрянцев резюмировал, что необходимо во время весенней сессии провести парламентские слушания по этому вопросу с участием руководства правительства республики, представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства, госкомцен республики для выработки конструктивных предложений по нормативной базе и рекомендаций для их решения.