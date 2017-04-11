Cнижена грузоподъемность на участках автодороги «Яна» и «Себян»

С 11 апреля 2017 года снижена грузоподъемность до 10 тонн на участке автодороги «Себян» с. Суордах – 166-й км автодороги Верхоянье и до 20 тонн на участке автодороги «Яна» п. Батагай – граница Верхоянского улуса.

Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Во избежание возникновения опасных для жизни ситуаций, дорожники призывают автомобилистов соблюдать правила безопасности на льду и соблюдать установленный тоннаж на ледовых переправах. Приказы о понижении грузоподъемности на автозимниках можно найти на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства республики во вкладке «Понижение грузоподъемности, закрытие автозимников 2017 год».