Cнижена грузоподъемность на ледовой переправе через реку Мому

С сегодняшнего дня на основании актов комиссии обследования технического состояния ледовой переправы и освидетельствования переправы на льду допущено понижение грузоподъемности на ледовой переправе муниципального значения через реку Мому в Момском районе по направлению «с. Хонуу – с. Соболох» – до 20 тонн.

Об этом сообщает Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России.

Всего эксплуатируются 47 ледовых переправ. Дальнейшее понижение грузоподъемности и закрытие ледовых переправах республики будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий, сообщают в ведомстве.