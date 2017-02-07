Авиакомпания «Якутия» встречает пятый самолет Sukhoi Superjet-100

Новый самолет Sukhoi Superjet-100 пополнит парк авиакомпании «Якутия» накануне Дня гражданской авиации. Воздушное судно прибудет в столицу республики во вторник в 18.30. Планируется, что лайнер будет летать по Дальнему Востоку и в страны АТР.

«Машина совсем новая, с увеличенной дальностью полета. Мы приобрели ее по госпрограмме поддержки финансирования отечественных воздушных судов», — сообщил ЯСИА директор по флоту авиакомпании «Якутия» Иван Винокуров.

У предприятия это уже пятый самолет Sukhoi Superjet-100. Со следующей недели он начнет выполнять регулярные рейсы по Дальнему Востоку. Авиакомпания активно развивает международные направления, поэтому не исключены полеты в Китай, Корею и Японию.

Авиалайнер арендован по фиксированной рублевой ставке в рамках договора с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Авиалайнер Sukhoi Superjet-100 имеет усовершенствованную модификацию «Long Range» с увеличенной дальностью полета с 4000 до 4500 км. Компоновка кресел увеличена до 103.

В настоящее время авиакомпания «Якутия» имеет подготовленный персонал и техническую базу по обслуживанию новейших российских самолетов.