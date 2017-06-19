Авиакомпания «Якутия» приостановила продажу билетов в Саскылах

Как ранее сообщало ЯСИА, из-за затопления взлетно-посадочной полосы аэропорт села Саскылах Анабарского улуса закрыт. Затопленными также оказались дорога, соединяющая село и аэропорт, топливно-заправочная станция. Авиакомпания «Якутия» приостановила продажу авиабилетов, рейсы за 19 июня перенесены на 21 июня.

Задержки двух рейсов 435/436 от 16 июня по маршруту Якутск – Саскылах и обратно составляют уже более 70 часов. В аэропортах Якутск и Саскылах ожидают вылета 75 пассажиров.

Решение о вылете будет приниматься руководством авиакомпании в зависимости от состояния взлетно-посадочной полосы, сообщают в авиакомпании.

Администрация Анабарского района и ФКП «Аэропорты Севера» постоянно взаимодействуют с авиакомпаниями, выполняющими рейсы в аэропорт Саскылаха.

Алексей Колодезников: Жители подтопленного села Саскылах находятся в безопасности