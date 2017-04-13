Авиакомпания «Якутия» осуществляет регулярные рейсы в Сеул

Совершить незабываемое путешествие в столицу Южной Кореи, восхититься цветением сакуры и познакомиться с культурой этой удивительной страны вам поможет авиакомпания «Якутия».

Южная Корея — это завораживающий коктейль из цветущей природы, гармоничного сплетения истории с ультрасовременной жизнью. Экзотика Азии, разнообразная корейская кухня, добрые и отзывчивые люди — все это не может никого оставить равнодушным.

До 28 мая полеты осуществляются по воскресеньям. Время вылета из Якутска — 8:40 утра, время прилета в Сеул — 13:25 (время местное).

Полеты со 2 июня по 29 сентября — по вторникам и пятницам. Время вылета из Якутска — 4:50 утра, время прилета в Сеул — 9:25 утра (время местное).

Полеты с 8 октября по 22 октября — по воскресеньям. Время вылета из Якутска — 8:40 утра, время прилета в Сеул — 13:25 (время местное).

Минимальный тариф от — 250 евро.

Рейс выполняется на комфортабельном воздушном судне Sukhoi Superjet 100.

Аэропорт Сеула Инчхон – это удобный стыковочный терминал, связывающий десятки туристических центров по всей Юго-Восточной Азии. Прямой рейс из Якутска в столицу Южной Кореи делает любое азиатское путешествие простым и удобным!

С 1 января 2014 года россиянам не нужна виза, чтобы посетить Южную Корею сроком до 60 дней.

Продажа билетов доступна на сайте авиакомпании www.yakutia.aero , по телефону центра продаж и информации 8 800 100 75 77, в авиакассах.