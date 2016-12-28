Авиакомпания «Якутия» оказывает помощь пассажирам отмененных рейсов «Бурятских авиалиний»

Пассажиры, которые приобрели билеты на предновогодние рейсы авиакомпании «Бурятские авиалинии», смогут улететь рейсами «Якутии».

Авиакомпания «Якутия» оперативно откликнулась на поступивший запрос от АК «Бурятские авиалинии», которая прекратила полеты на территории республики.

Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров с 26 декабря по 30 декабря 2016 года «Якутия» осуществляет на собственных регулярных рейсах перевозку пассажиров по проданным рейсам «Бурятских авиалиний» по маршрутам, следующих из аэропорта «Якутск» в Олекминск, Среднеколымск, Белая Гора, Чокурдах, Мома, Депутатский, Батагай.

В связи с необходимостью переоформления авиабилетов пассажирам рекомендуется заранее обращаться в авиакассы.