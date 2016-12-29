Авиакомпания «Якутия» начала продажу субсидированных билетов

Авиакомпания «Якутия» открыла продажу билетов по субсидируемым тарифам.

Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети РФ»

Субсидированные направления:

— Якутск-Чита-Якутск — 5640рублей *;

(период вылета с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

• — Якутск-Охотск-Якутск — 4670 рублей *;

(период вылета с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

• — Якутск-Магадан-Якутск — 5640 рублей *;

(период вылета с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

• — Иркутск-Олекминск-Иркутск — 5640 рублей *;

(период вылета с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

• — Иркутск-Нерюнгри-Иркутск — 5640 рублей *;

(период вылета с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

• — Красноярск-Нерюнгри-Красноярск — 5640 рублей *;

(период вылета с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

• — Хабаровск-Мирный-Хабаровск — 5640 рублей *;

(период вылета с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

• — Хабаровск-Чита-Хабаровск — 5640 рублей *;

(период вылета с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

• — Хабаровск-Нерюнгри-Хабаровск — 5640 рублей *;

(период вылета с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

• — Магадан-Анадырь-Магадан — 5640 рублей *;

(период вылета с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

• — Якутск-Петропавловск-Камчатский-Якутск — 5640 рублей *;

(период вылета с 01.06.2017 г. по 31.09.2017 г.)

* Цена указана за перелет в одном направлении.

Оформление билета:

• не позднее 24 часов после подтверждения бронирования воздушной перевозки

• с открытой датой не допускается

• места предоставляются в экономическом классе

• количество мест ограничено

Ограничений по возрасту и гражданству нет.

Скидка только для детей от 0 до 2-х лет — 100% без предоставления места.

Он-лайн регистрация открывается за 23 часа. Экономьте время, регистрируйтесь заранее, не выходя из дома или офиса. Выберите удобное место в салоне для себя и ваших спутников.

Узнать точную информацию о рейсах, забронировать, купить билеты можно по телефону центра продаж и информации авиакомпании: 8 800 100 75 77 (звонок по России бесплатный).

Приобрести билеты по субсидированным маршрутам также вы сможете в любых авиакассах и, перейдя по данной ссылке https://p1.yourairlinebooking.com/Yakutia/ApplicationStartAction.do