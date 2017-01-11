Авиакомпания «Якутия» начала продажу билетов по субсидированным тарифам

Авиакомпания «Якутия» в рамках постановления правительства РФ от 25.12.2013 г. № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети РФ» открыла продажу по субсидируемым тарифам на следующих направлениях:

— Якутск-Чита-Якутск — 5640 рублей (период вылета с 01.01.2017 по 31.12.2017)

— Якутск-Охотск-Якутск — 4670 рублей (период вылета с 01.01.2017 по 31.12.2017)

— Якутск-Магадан-Якутск — 5640 рублей (период вылета с 01.01.2017 по 31.12.2017)

— Иркутск-Олекминск-Иркутск — 5640 рублей (период вылета с 01.01.2017 по 31.12.2017)

— Иркутск-Нерюнгри-Иркутск — 5640 рублей (период вылета с 01.01.2017 по 31.12.2017)

— Красноярск-Нерюнгри-Красноярск — 5640 рублей (период вылета с 01.01.2017 по 31.12.2017)

— Хабаровск-Мирный-Хабаровск — 5640 рублей (период вылета с 01.01.2017 по 31.12.2017)

— Хабаровск-Чита-Хабаровск — 5640 рублей (период вылета с 01.01.2017 по 31.12.2017)

— Хабаровск-Нерюнгри-Хабаровск — 5640 рублей (период вылета с 01.01.2017 по 31.12.2017)

— Магадан-Анадырь-Магадан — 5640 рублей (период вылета с 01.01.2017 по 31.12.2017)

— Якутск-Петропавловск-Камчатский-Якутск — 5640 рублей (период вылета с 01.06.2017 по 31.09.2017)

Цена указана за перелет в одном направлении.

Оформление билета:

— не позднее 24 часов после подтверждения бронирования воздушной перевозки

— с открытой датой не допускается

— места предоставляются в экономическом классе

— количество мест ограничено

Ограничений по возрасту и гражданству нет.

Скидка только для детей от 0 до 2 лет — 100% без предоставления места.

Онлайн регистрация открывается за 23 часа. Экономьте время, регистрируйтесь заранее, не выходя из дома или офиса. Выберите удобное место в салоне для себя и ваших спутников.

Узнать точную информацию о рейсах, забронировать, купить билеты можно по телефону центра продаж и информации авиакомпании: 8 800 100 75 77 (звонок по России бесплатный).

Приобрести билеты по субсидированным маршрутам также вы сможете в любых авиакассах или на сайте www.yakutia.aero

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Квалифицированный персонал обеспечит вам комфорт и безопасность в полете.