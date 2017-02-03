АЛРОСА провела пробный прогон автопоезда Scania на Верхнюю Муну

Акционерная компания «АЛРОСА» осуществила первый прогон груженого автопоезда ScaniaR620 грузоподъемностью 92 тонны от города Удачный Мирнинского района до вахтенного посёлка на Верхне-Мунском месторождении.

Специалисты Удачнинского горно-обогатительного комбината совместно c Мирнинским управлением автомобильных дорог доставили на Муну груз щебня, а обратным рейсом привезли первые тонны алмазоносной руды с месторождения для обработки на обогатительной фабрике.

Продолжительность первого пробного прогона автопоезда по временному технологическому проезду от Удачного до месторождения Верхне-Мунское в оба конца составила 48 часов. За это время команда из семи человек преодолела около 350 км.

Автопоезда Scania, которые работают в Удачном, с рабочей грузоподъемностью до 92 тонн имеют двигатель V8 мощностью до 620 л.с. Техника предназначена для перемещения больших объемов пород и горной массы на большие расстояния при минимальной себестоимости. Автопоезд ScaniaR620CB8x4EHZ состоит из самосвала с геометрическим объемом кузова 21 кубометров и грузоподъемностью до 34 тонн, и прицепа производителя «Новтрак» АК 472S с объемом кузова 30 кубометров грузоподъемностью до 58 тонн.

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Техника на территории месторождения может перемещаться со скоростью до 50 км/час. Длина автопоезда Scania составляет почти 23 метра. Разгрузка как на самосвале, так и прицепе осуществляется на бок, что позволяет проводить ее в быстром и безопасном режиме.

«В рамках пробного прогона комиссия установила, что в целом автопоезда справляются с поставленными перед ними задачами, они могут перевезти как щебень для строительства технологической площадки на месторождении, так и вывезти руду для переработки на фабрике», — отметил заместитель начальника производственно-технического отдела по контролю за строительством Удачнинского ГОКа Егор Кулайчук.