Айсен Николаев назвал сроки завершения ремонта улиц в столице

Глава города Якутска Айсен Николаев проинспектировал ремонт улично-дорожной сети – улицу Кулаковского на участке от Чернышевского до проспекта Ленина, улицу Чиряева на участке от Хабарова до Дзержинского, улицу Кальвица на участке от Дзержинского до Жорницкого и назвал примерные сроки завершения реконструкции дорожных полотен.

«Ремонт улично-дорожной сети идет достаточно интенсивно. Недавно мы закончили ремонт на улицах Чернышевского и Хабарова. К 16 июля работы завершатся на улице Кулаковского. На улице Чиряева работы займут дольше времени, поскольку совмещены с заменой газовых труб, лежавших здесь более 40 лет», – сказал мэр Якутска Айсен Николаев.

«Благодарю жителей и гостей столицы за то, что отнеслись с пониманием к перекрытию дорог, послуживших причиной затруднения транспортной логистики», –добавил глава города. Он отметил, что улица Кальвица на участке от Дзержинского до Жорницкого станет четырехполосной, правда, не отметив сроков окончания работ.