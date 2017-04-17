Аэропорт Якутск: Водители автобуса № 3 сами отказались ездить по улице Авиаторов

На сайте окружной администрации Якутска была опубликована информация об изменении маршрута №3, в частности, речь шла о том, что автобус перестанет заезжать на привокзальную площадь. В связи с этим руководство АО «Аэропорт Якутск» считает необходимым пояснить следующее.

Новый, утвержденный с 1 февраля, маршрут автобуса № 3 проходил через привокзальную площадь с конечной остановкой у грузового терминала по улице Авиаторов. Однако с 1 апреля водители автобусов отказались ездить по предложенной схеме, мотивируя это тем, что улица Авиаторов находится в крайне плохом состоянии, и проезд общественного транспорта по ней невозможен.

В связи с этим они вернулись к старой схеме проезда по улице Циолковского. В остальном транспортная схема осталась неизменной: доехать до Привокзальной площади аэропорта горожане и гости столицы могут автобусами № 4 и № 102.

Все вопросы по возобновлению движения автобуса№ 3 по улице Авиаторов можно направить в окружную администрацию г. Якутска, отметили в пресс-службе АО «Аэропорт Якутск».