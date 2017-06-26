Топ-10 новостей: Рекорд Гиннесса на Ысыахе, триумф Василия Егорова и Дни киргизской культуры

В Якутске из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок

В прошлое воскресенье в Якутске трехлетний мальчик, ненадолго оставшись в комнате без присмотра взрослых, поднялся на подоконник и выпал из окна с высоты третьего этажа. Об этом сообщил Следственный комитет по республике. В течение недели было зафиксировано еще два случая падения детей из окон многоэтажек.