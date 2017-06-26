Топ-10 новостей: Рекорд Гиннесса на Ысыахе, триумф Василия Егорова и Дни киргизской культуры

Главным событием недели для якутян, безусловно, стал Ысыах Туймаады и связанные с праздником мероприятия. Однако жителей республики заинтересовали и другие моменты: проведение V Ассамблеи народов региона, второе европейское «золото» боксёра Василия Егорова и гражданский форум Якутии.
Вкус, знакомый с детства: На прилавках якутских магазинов появилось мороженое «Uchchoo»
На прилавках магазинов появился новый якутский продукт с интересным названием «Uchchoo» — мороженое, которое полностью состоит из натуральных ингредиентов. Авторы проекта поделились с ЯСИА подробностями.
В Якутске из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок
В прошлое воскресенье в Якутске трехлетний мальчик, ненадолго оставшись в комнате без присмотра взрослых, поднялся на подоконник и выпал из окна с высоты третьего этажа. Об этом сообщил Следственный комитет по республике. В течение недели было зафиксировано еще два случая падения детей из окон многоэтажек.
В Якутии стартовали Дни культуры и искусства Кыргызской Республики
Дни культуры и искусства Кыргызской Республики в Якутии начались с церемонии возложения цветов к памятнику выдающемуся государственному деятелю Максиму Аммосову.
Субсидии, гранты и льготы: Егор Борисов пообещал и дальше оказывать всестороннюю помощь НКО
Финансовая и экономическая помощь, налоговые льготы – об этих и других мерах поддержки некоммерческих организаций подробно рассказал глава Якутии Егор Борисов на открытии гражданского форума «От диалога к сотрудничеству».
Куда уходят деньги «Якутии»? Ил Тумэн планирует проверить работу столичного аэропорта
Председатель постоянного комитета парламента по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров планирует проверить деятельность аэропорта «Якутск». В частности, речь идет о тарифной политике, режиме работы и взаимоотношениях с авиакомпанией «Якутия» — крупнейшим перевозчиком региона.
Споры из-за развлекательных аттракционов на площади Ленина
Главной темой недели, наряду с Ысыахом Туймаады, стали споры вокруг размещения детских аттракционов на главной площади республики. Разные точки зрения продолжают появляться в якутском медиапространстве с завидной регулярностью.
В Якутске отметили Ысыах Туймаады
В местности Ус Хатын 24 июня состоялось открытие национального праздника «Ысыах Туймаады». Сотни людей собрались на торжественную церемонию, чтобы почтить духов Айыы и получить благословение. Среди них были и гости из других регионов России, а также представители зарубежных государств.
Якутяне установили мировой рекорд по самому большому количеству людей в национальной одежде
Якутяне в день празднования Ысыаха Туймаады в местности Ус Хатын установили мировой рекорд Гиннесса по количеству людей в национальной одежде — 16 626 человек.
Состоялась V Ассамблея народов Якутии
На пленарном заседании V Ассамблеи народов региона глава Якутии Егор Борисов отметил, что стабильные отношения между народами во многом зависят от деятельности властей и национальных общин.
Василий Егоров во второй раз выиграл чемпионат Европы по боксу
Двукратный чемпион России по боксу, уроженец Мегино-Кангаласского улуса Василий Егоров во второй раз за карьеру завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории до 49 кг. В финальном противостоянии он одолел представителя Британских островов Яфай Галая со счётом 3:2.
Егор Филиппов — двукратный чемпион Игр Дыгына
В рамках Ысыаха Туймаады прошло одно из самых престижных спортивных состязаний якутского спорта — турнир по национальному многоборью «Игры Дыгына». По итогам двух дней соревнований победу вновь одержал легкоатлет из Хангаласского улуса Егор Филиппов.