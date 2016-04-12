В Кобяйском улусе до конца года появится цифровое телевидение

Смогут ли жители Кобяйского улуса пользоваться волоконно-оптическими линиями связи, заработает ли стандарт сотовой связи 3G, когда в улусе будет возможность просмотра цифрового телевидения – на эти и другие вопросы ответили главам наслегов Кобяйского улуса члены выездной Коллегии Минсвязи республики, проходившей 6 апреля.

Заседание коллегии проходило с участием министра связи республики Александра Борисова, его заместителя Прокопия Неустроева, директора филиала ФГУП «Российская телевизионная и Радиовещательная сеть», «Радиотелевизионный передающий Центр Республики Саха (Якутия)» Ярослава Безукладникова и других представителей коммуникационной отрасли Якутии.

Заместитель министра связи Прокопий Неустроев представил ряд проектов министерства, которые помогут разрешить данную ситуацию в Кобяйском улусе.

После завершения строительства волоконно-оптической линии в Вилюйской группе улусов возможно сооружение отводов ВОЛС через Вилюйский улус от села Кысыл-Сыр до села Кобяй с охватом большей части населенных пунктов Кобяйского улуса. Однако для реализации этих планов необходимо дождаться завершения строительства ВОЛС в Вилюйской группе улусов, а также найти инвестора для столь масштабного проекта.

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В 122 населенных пунктах республики с численностью населения от 250 до 500 человек будут построены узлы доступа в Интернет с пропускной способностью не менее 10 Мбит/с, в том числе и в 4 населенных пунктах Кобяйского улуса: Авиапорт, Арыктах, Сегян-Кюель, Тыайа за счет средств федерального резервного фонда универсального обслуживания. Кроме этого запланировано строительство аналогичных узлов доступа в Интернет в 248 населенных пунктах Якутии с населением свыше 500 человек, в том числе в 8 поселках Кобяйского улуса: Сангар, Кобяй, Аргас, Себян-Кюель, Мастах, Сайылык, Чагда, Ситте.

Уже сегодня жители района имеют возможность пользоваться современными видами спутниковой связи. Так, компания «ТЦТР» предоставляет доступную спутниковую связь через спутник «Ямал-401», запущенного с космодрома «Байконур» в декабре 2014 года. Помимо этого, в республике работает ряд компаний, такие как ООО «ЯкСтар», ООО «Телеконика» и другие, готовые предоставлять спутниковую связь по доступным ценам.

В улусе полным ходом идет строительство объектов цифрового телерадиовещания. До большинства населенных пунктов уже доставлено оборудование и начато строительство мачтовых сооружений. По словам руководителя филиала ФГУП «РТРС» Ярослава Безукладникова, до конца 2016 года 98% населения улуса будет в зоне охвата цифрового вещания, в том числе и в таких отдаленных селах, как Себян-Кюель и Сегян-Кюель.

Помимо прочего, в поселке Сангар в прошлом году было открыто новое здание отделения почты, где также расположился офис «Мои документы». В отделениях почты работают POS-терминалы, с помощью которых жители могут оплачивать налоги и коммунальные платежи, обналичивать средства и совершать покупки на почте.