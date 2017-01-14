На ледовой переправе в Момском районе повышена грузоподъемность

На территории Якутии состоит на учете 50 ледовых переправ. За сутки 14 января допущено повышение грузоподъемности на ледовой переправе муниципального значения в Момском районе «Хонуу — Кулун Елбут», на реке Индигирка– до 20 тонн.

Всего с нарастающим итогом в республике эксплуатируется 40 ледовых переправ.

Открытие ледовых переправ осуществляется в соответствии с приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства РЯкутии согласно примерному графику открытия. Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы ,исходя из фактического состояния льда.

За пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, полыньи, трещин, наледей, припорошенных снегом.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа в размерах: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает: необходимо пользоваться только оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования всех информационных знаков – это залог вашей безопасности!