12 тысяч якутян улучшили качество проживания после капремонта многоквартирных домов

В 2016 году на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов из государственного бюджета республики было предусмотрено 593 млн. рублей.

До конца года ожидается отремонтировать общее имущество в 249 домах, при этом качество проживания улучшат 12 тысяч человек. Уровень сбора взносов на капитальный ремонт по республике за 11 месяцев 2016 года составил 74 процента.

На территории Якутии выдано 200 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

В целях стимулирования управляющих организаций на улучшение качества предоставления услуг и повышения конкурентоспособности в 2016 году министерство ЖКХ и энергетики подвело очередные итоги деятельности управляющих организаций. Звание «Лучшая управляющая организация года» второй год присвоено ООО «Жилсервис» Нерюнгринского района, в управлении которой находится 29 многоквартирных домов.

В целях обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников потенциальных или существующих управляющих организаций по обслуживанию многоквартирных домов за 2016 год проведены 5 обучающих семинаров, в которых приняли участие 287 слушателей.