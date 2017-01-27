Якутия направит 30 млрд рублей на расселение аварийного фонда

Якутия потратит 30 миллиардов рублей на реализацию четырех этапов программы переселения из аварийного жилья на 2013-2017 годы, в том числе 12,15 миллиарда рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ и 16,8 миллиарда рублей — из бюджета республики, сообщил РИА Новости глава Якутии Егор Борисов.

«На сегодняшний день на переселение жителей республики из аварийного фонда израсходовано 22,69 миллиарда рублей. Еще по этой программе осталось расселить порядка 10 тысяч граждан из более четырех тысяч жилых помещений общей площадью 179,21 тысячи квадратных метров. В результате весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, будет полностью расселен«, — сказал Егор Борисов.

Глава Якутии предложил также рассмотреть возможность принятия новой программы по переселению граждан из аварийного фонда. По данным министерства архитектуры и строительного комплекса республики, аварийными после 1 января 2012 года признаны 3235 многоквартирных домов общей площадью свыше одного миллиона квадратных метров. По прогнозам ведомства, для расселения более 52 тысяч якутян потребуется дополнительно 70 миллиардов рублей.